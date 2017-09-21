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Google, HTC'nin telefon bölümünü satın aldı

Google Tayvan merkezli cep telefonu üreticisi HTC Corp'un kendisi için Pixel cep telefonlarını üreten alt birimini 1.1 milyar dolara satın aldığını açıkladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:44
Google, HTC'nin telefon bölümünü satın aldı

Google, nakit ödeme ile yapacağı satın alma ile HTC'nin işgücünün beşte birini oluşturan 2.000 çalışanı bünyesine katacak.

Google bu anlaşma ile herhangi bir üretim tesisi edinmeyecek, ancak satın alma şirketin kendi adı altında satılacak Android işletim sistemli telefonlar hakkında büyük ölçekli planları olduğunun ipuçlarını veriyor.

​Araştırma şirketi TrendForce analisti Mia Huang "Google, Android iletişim araçlarına yenilik getirmek için kendine ait bir donanım ekibi olmasının gerekli olduğuna, böylece iPhone ile daha iyi rekabet edebileceğine kanaat getirdi" dedi.

Google'ın Pixel adını taşıyan akıllı telefonları bir yıl önce piyasaya çıktı ve IDC tahminlerine göre 2.8 milyon adet satarak dünya pazarında yüzde 1'den daha az pay edindi.

​Google bu sefer 2012 yılında Motorola Mobility şirketini 12.5 milyar dolara satın aldığı sırada yaptığı hataları tekrarlamamaya özen gösterecek. Google, Apple'ın iPhone'uyla rekabet edemediği için Motorola'yı aldıktan iki yıl sonra 3 milyar dolardan az bir tutara Çinli Lenovo'ya satmıştı.

Bu sefer ise tutarın düşük olması ve üretim tesisi içermemesi satın almanın Google'a verebileceği zararları azaltıyor.

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