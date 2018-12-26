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Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
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Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!

Bilim insanlarından yapılan son açıklama, çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:35
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!

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İngiltere'de faaliyet gösteren Durham Üniversitesi'nde görev yapan Jacob Kegerreis, yaklaşık 4 milyar yıl kadar önce Güneş Sistemi'nde meydana gelen bir olay neticesinde Uranüs'ün ekseninin kaydığına dikkat çekti.

Güneş Sistemi'yle ilgili her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyoruz; bilim insanlarından gelen son açıklama ise Uranüs'ün bugünkü halini nasıl aldığını çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Kegerreis'e göre milyarlarca yıl önce büyük bir felaket yaşanmış, Dünya'dan neredeyse iki kat daha büyük bir gök taşının Uranüs'e çarpmış. Ancak öyle bir çarpışmadan bahsediyoruz ki Uranüs'ün bu çarpışma sonucunda ekseni kaymış.

Bu olayı bilgisayar uygulamalarıyla yeniden canlandıran uzmanlar, çarpışma anının ve Uranüs'ün ekseninin kaymasını da simülasyonda bizzat tanık oldular. Gerçekten de teoride olduğu gibi bu büyüklükte bir gök cisminin Uranüs'e çarpmasıyla Uranüs ekseninden kayıyor ve bugünkü halini alıyor. Uranüs'ün ekseninden uzaklaşması ise gezegenin buz kabuğuna dönüşmesinde bir numaralı etken olarak karşımıza çıkıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıJacob KegerreisGüneş SistemiUranüsEksenUzayTeknolojiHaber
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