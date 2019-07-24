Honor 9X'in özellikleri belli oldu

Honor’un iki yeni akıllı telefonu Honor 9X ve 9X Pro yarın Çin’deki bir lansman etkinliğinde piyasaya sürülecek. Piyasaya sürülmeden önce, şirket yaklaşmakta olan akıllı telefonun birkaç yeni özelliğini açıkladı.

Şirketin Weibo’da paylaştığı yeni tanıtım afişlerinde, Honor 9X’in çok daha güçlü bir Wi-Fi performansı sunacağını söyleniyor.

Aynı zamanda ürünün Süper Wi-Fi penetrasyonuna sahip olacağını ve iki duvardan geçen sinyalleri dahi net bir şekilde alabileceğini iddia ediyor.

Isı dağılımı gelince, şirket akıllı telefonun bir sıvı soğutma teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Akıllı telefonun arka panelinde 48 megapiksellik bir AI üçlü kamera kurulumu olduğu belirtiliyor.



Tanıtım afişinde, telefonun gece çekimlerinde LED Flaş’a ihtiyaç olmadan muhteşem görüntüler yakaladığını göstermişti. Aynı zamanda ürünün DxOMark tarafından kamera performansında ikinci sırada olan Honor 20 Pro ile aynı kamera kurulumuna sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.