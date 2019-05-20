Huawei: Google, Android işletim sistemi güncellemelerini Huawei telefonlar için sınırladı

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.

Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.

Karar Huawei kullanıcıları için ne anlama geliyor?

Google'ın aldığı karar şimdilik Huawei telefonuna sahip olan kişileri etkilemiyor. Ancak Android işletim sisteminin güncellemesi yapıldığında Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak.

Google'ın sanal uygulama mağazası Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da YouTube uygulamalarının da Android güncellemesi sonrası Huawei telefonlarda çalışmayabileceği ifade ediliyor.

Huawei kullanıcıları, Android işletim sisteminin açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekler.

Tüketici teknolojileri danışmanlık şirketi CCS Insight'tan Ben Wood, Google'ın kararının Huawei kullanıcılarının satın alma davranışları üzerinde ciddi etkileri olacağını söylüyor.

Şimdilik bir değişiklik yok

Reuters'a konuşan bir kaynak, Huawei'nin sadece Android işletim sisteminin halka ve geliştiricilere açık olan hizmetlerini kullanmaya devam edebileceğini, diğer hizmetlerine erişimin kesileceğini söylemişti.

Bu haberin üzerine Alphabet şirketinin sözcüsü bir açıklama yaptı; Amerikan hükümetinin aldığı kararlara uyduklarını belirterek şu an Huawei telefonlarda bu hizmetleri kullanan kişilerin ise devam edebileceğini belirtti.

Kendi yazılımını geliştiriyor

Bu durumun Huawei'nin Çin dışındaki akıllı telefon operasyonlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Huawei ise son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Çin'de kullanılan bazı modellerinin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor.

Huawei'nin Çin'deki operasyonları zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmeyebilir ancak şirketin en büyük ikinci pazarı olan Avrupa'da bu durumun nasıl bir zarara yol açabileceği henüz kestirilemiyor.

Trump geçen hafta içinde imzaladığı başkanlık emrinde, açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükümet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de bu listede yer alan şirketler arasına eklendi.

Son aylarda aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı Batı ülkeleri, Huawei ürünleri ile ilgili güvenlik endişelerini dile getiriyordu.

Çin'in Huawei teknolojisini casusluk için kullanabileceği kaydediliyor.

Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda da baskı yapıyor.