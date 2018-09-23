Huawei yeni iPhone için kuyruğa girenlerle böyle dalga geçti

Singapur'da Apple'ın yeni duyurduğu iPhone XS model telefonu almak isteyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sıranın kendisine gelmesini bekledikleri sırada Çinli teknoloji devi Huawei tarafından gönderilen bir ekip kendilerine powerbank dağıttı!

Singapur'da ilginç bir olay yaşandı. Her zaman olduğu gibi Apple'ın yeni telefonları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ı satın almak için kuyruğa giren ve ilk alan olmak isteyen tüketicilere Çinli teknoloji devi Huawei ekibi tarafından powerbank dağıtıldı.

Huawei, iPhone satın almak isteyen ve kuyrukta bekleyenlere, üzerinde “Bu powebank’e ihtiyacınız olacak!” mesajı yazılı olan powerbank hediye etti.

Huawei’nin SuperCharge teknolojisine sahip olan ve piyasada değeri yaklaşık 60 dolar olan bu powerbank modelleri, kuyrukta bekleyenler arasında hayretle karşılandı.