Huawei’ye bir darbe de Facebook’tan geldi!

Huawei’ye karşı alınan yaptırım kararı sonrasında hamlelerde bulunan şirketlere bir yenisi daha eklendi. İilk defa internet odaklı bir platform Huawei ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu. ShiftDelete’de yer alan habere göre, Facebook Huawei'ye yaptırım uygulama kararı aldı.
FACEBOOK UYGULAMASI ARTIK YÜKLENEMEYECEK
ETKİLENECEK CİHAZ KAPSAMI GENİŞ
Facebook'un uyguladığı bu yasağın sadece yeni modeller ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Yani, bugünden sonra fabrikada üretilecek olan ve hali hazırda piyasada olan telefonlarda Facebook'un bünyesinde bulundurduğu uygulamalardan arındırılmış bir şekilde kutudan çıkabilir.