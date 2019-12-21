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Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
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Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı

Zaman tasarrufu sağlamayı hedefliyor

21 Aralık 2019 Cumartesi 10:40
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm elektrikli ve sürücüsüz araçlar üzerine yoğunlaşırken, Güney Koreli üretici Hyundai'den 'uçan otomobil' atağı geldi. Marka, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2020) gelecek vizyonu adı altında PAV denilen Personale Air Vehicle yani kişisel hava araçlarını görücüye çıkarak.

Hyundai'nin gelecek vizyonu, Kullanım Amaçlı Araç (Purpose Built Vehicle-PBV) ile devam ediyor.

Özerk sürüş özelliğine sahip kişiselleştirilebilir konsept araçlar, basit bir ulaşım aracından çok daha fazlasını sunarak sınırsız olanaklara izin veriyor.

Bu iki akıllı mobilite çözümü, gelecekte kalabalık şehirlerde kullanılacak ve ortak havaalanları HUB’larda bir araya gelerek aynı zamanda sosyal ortamların inşa edilmesine de olanak sağlanacak.

Fuarda konsept olarak görücüye çıkarılacak olan PAV'ın haricinde bu tip araçların kullanılacağı ortak havaalanları da (HUB) ziyaretçilere sunulacak. Şehir içindeki trafik sıkışıklığına ve sorunlarına çözüm olarak geliştirilen bu konseptler, insanlığa zaman tasarrufu da sağlamayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
HyundaiUçan ArabaUçan OtomobilPersonale Air VehicleTeknolojiHaber
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