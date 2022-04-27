Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
Flaş Haber
Polisten önemli duyuru!
Kapat

Instagram'dan gönderiler için yeni özellik: Twitter'a benzeyecek

Instagram, kullanıcıların gönderileri profiline sabitlemesine izin verecek bir özelliği test ediyor.

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:59
0 Okunma
Instagram'dan gönderiler için yeni özellik: Twitter'a benzeyecek

Instagram, yaptığı açıklamada, kullanıcıların belirli gönderileri fotoğraf ızgaralarının üzerinde profillerine sabitlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği deniyor.

Yeni özellik şu anda test aşamasında ve platformdaki belirli kullanıcılar için gösteriliyor. Özelliğe erişimi olan kullanıcılar, gönderilerin yanındaki üç nokta menüsünden seçebileceğiniz "Profilinize sabitleyin" seçeneğini görüyor.

Meta'dan bir sözcü “İnsanların profillerinde gönderileri öne çıkarmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyoruz” dedi.

Profilinize belirli bir gönderiyi sabitleme yeteneği, fotoğraf ızgaralarında daha aşağı bir yere gömülmüş olabilecek favori gönderilerini vurgulamak isteyen kullanıcılar için hoş bir özellik olabilir.

Bu özellik, sık sık gönderi paylaşan ancak belirli bir gönderiyi öne çıkarmak isteyen içerik oluşturucular için de faydalı olabilir.

Son Güncelleme: 27.04.2022 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Dijital platformlara yasak geliyor
Dijital platformlara yasak geliyor
Yeni özellikler ile bundan böyle...
Yeni özellikler ile bundan böyle...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim