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Instagram’da yeni dönem!

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:52
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Instagram’da yeni dönem!

Popüler sosyal medya platformu Instagram’a silinmiş paylaşımlarınızı 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram, platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

Instagram’a getirilen “Yakın zaman önce silinenler” isimli özellik pek çok kullanıcıyı sevindirecek cinsten.

Zira söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar silinmiş gönderilerini 30 gün süre içinde geri yükleyebilecek.

Silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan özellik bugün itibari ile kullanıma girdi.

SİLİNEN PAYLAŞIMLARI KURTARMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Son güncellemeyle gelen özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

Instagram’ı açın ve ‘Ayarlar’ kısmına girin. Açılan opsiyonlarda ‘Hesap’ı seçin ve ‘Son Silinmiş’e tıklayın.

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