Apple, iOS 12'yi yayınlamasına oldukça kısa bir süre kala yeni güncellemesini yayınladı. iOS 12'nin dokuzuncu beta sürümünün yayınlanmasının ardından, iOS 12 Beta 10 yayınlandı.

İki hafta içerisinde toplamda dört güncelleme yayınlayan Apple, işlemleri biraz hızlandırmışa benziyor. Peki yayınlanan güncellemeler ile kullanıcılar ne gibi artılar kazandı.

Beta 3'te yeni haritalandırma verilerini kullanıma sunan Apple, Beta 5'te pil sağlığının betadan çıkarılması, AirPods için kablosuz şarjın doğrulanması gibi yeniliklere imza attı. Beta 7'de ise FaceTime için grup görüşmeleri kaldırıldı.

iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan Beta 10, yaklaşık 70 MB gibi oldukça düşük bir boyutta. Henüz güncelleme ile sunulan büyük bir yenilik görülemezken, standart hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Sadece Beta 10 değil, Apple iOS 12 Public Beta 8'î de yayınlandı. iOS 12 Beta 10 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor.