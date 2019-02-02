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iOS 13 nasıl olacak? İşte iPhone'ları baştan sona değiştirecek müthiş özellikler

iOS 13, bu yıl ortalarında gerçekleştirilecek WWDC'19 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkacak.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:24
iOS 13 nasıl olacak? İşte iPhone'ları baştan sona değiştirecek müthiş özellikler

Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 13 sürümü, Apple'ın iPad ve iPhone'ları dahil kendi ekosistemini bir araya getiren işletim sisteminin en yeni yüzü olacak. Peki iOS 13 ile yeni neler geliyor?

WWDC 2019 için henüz çok erken; ancak iOS 13'ü ilk kez göreceğimiz etkinlik olacağı için de hayli önem taşıyor. iOS 13 ile birlikte iPhone ve iPad'lerde pek çok değişiklik olacak. Bunlardan biri gece modu. Yani iPhone'ları tamamen gece modunda kullanabileceğiz. Bu sayede pilden tasarruf edip, gözlerimizi daha az yoracağız. Elbette bu özellik isteğe bağlı olacak. 

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Gelelim CarPlay uygulamasına... iOS 13 sürümünde CarPlay uygulamasında kayda değer iyileştirmeler yapılacak. Bu sayede, söz konusu uygulamayı daha stabil hale getirecek olan Apple‘ın, bu uygulamaya da bazı işlevsel özellikler kazandıracak. iPad için yeni bir ekran üzerinde çalışan Apple'ın iOS 13 altında bazı çoklu görev özelliklerini genişleteceği de konuşuluyor. Ancak bu konuda fazla detay bulunmuyor. 

iOS 13 ile ilgili bilgiler şimdilik oldukça sınırlı; ancak WWDC'ye yaklaştıkça çok önemli detaylar bir bir gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
IOS 13IPhoneAppleTeknolojiHaber
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