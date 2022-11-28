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iPhone 14 stok sıkıntısı büyümeye devam ediyor

Çin'deki büyük iPhone fabrikasının karantinada olması, iPhone 14 üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:24
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iPhone 14 stok sıkıntısı büyümeye devam ediyor



Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

iPhone 14 üretim sorunları büyüyor

Artan enflasyon, faiz oranları ve tüketici harcamalarında yapılan kesintiler nedeniyle teknoloji sektörü zor durumda kalırken, Apple iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşıyor.

Apple, iPhone 14 modellerinin sevkiyatlarının önceden tahmin edilenden daha düşük olmasını bekliyor

Çin'deki koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, sağlık yetkilileri sıkı koronavirüs kısıtlamalarına bağlı kalacaklarını söyleyerek Apple'a kötü haberi verdi.

Kapanma tedbirlerinin halen ağır bir şekilde devam etmesi, yılın son çeyreği için Apple’ı ciddi bir iPhone 14 stok sıkıntısına sokacak.

Son çeyrekte beklenen toplam iPhone 14 üretiminin yüzde 5 civarında azalacağı belirtiliyor. Yüzde 5 civarında bir düşüş 2-3 milyon dolayında bir azalmaya denk geliyor

Çin'in koronavirüs önlemleri

Çin, birkaç koronavirüs vakasının görüldüğü şehirlerde bu vakaları izole etmek yerine tüm şehri kapatmayı tercih ediyor.

Bu politika kapsamında fabrikalarda üretimin sürmesi için belli istisnalar uygulanıyor.

Foxconn’un, çalışanların sıkıntılarını gidermek için maaşları artırdığı, üretimde yaşanacak olası aksamaları engellemek için ise diğer fabrikaları devreye soktuğu söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
IPhoneIPhone Fabrikası
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