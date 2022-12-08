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iPhone sahipleri dikkat!

iPhone'ların üreticisi olan teknoloji devi Apple, iOS 16.1.2'nin kullanıma sunulmasının ardından iOS 16.1.1 ve iOS 16.1'i imzalamayı durdurdu. iOS 16.1 ve iOS 16.1.1 artık imzalanmadığından, cihazlarını iOS 16.1.2'ye yükselten kullanıcıların artık bu sürümlere geri dönmesi teknik olarak mümkün değil.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:54
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iPhone sahipleri dikkat!



iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hatırlayacağınız üzere Apple, 30 Kasım'da iOS 16.1.2'yi kullanıcılara sunmuştu. iOS 16.1.2'nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra teknoloji devi bu kez iOS 16.1 ve iOS 16.1.1 konusunda yeni bir adım attı.

APPLE'DAN iOS 16.1 VE iOS 16.1.1 KARARI!

Macrumors'un aktardığına göre, 30 Kasım'da iOS 16.1.2'nin çıkmasının ardından Apple, iOS'un daha önce mevcut olan iki sürümü olan iOS 16.1.1 ve iOS 16.1'i imzalamayı bıraktı. iOS 16.1 ve iOS 16.1.1 artık imzalanmadığından, iOS 16.1.2'ye yükselttikten sonra iOS'un bu sürümlerine geçmek (resmi yollarla) mümkün değil.

Aslında bu karar sürpriz olmadı. Çünkü Apple, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor.

iOS 16.2 GELİYOR

iOS 16.1.2'nin yerini ise çok yakında, test aşamasında olan ve önümüzdeki hafta gelmesi beklenen büyük bir güncelleme olan iOS 16.2 alacak. iOS 16.2, iCloud için Gelişmiş Veri Koruma, Freeform uygulaması, Apple Music Sing ve diğer yeni özellikleri sunacak.

Anahtar Kelimeler:
IPhoneİOSApple
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