iPhone XS iPhone X ile karşı karşıya

Uzunca bir süredir beklenen yeni iPhone'lar sonunda tanıtıldı. 3 yeni model arasında iPhone XS dikkat çekerken, selefi karşısında birtakım yenilikleri de beraberinde getirdi. Peki, neler bunlar? Şimdi iPhone XS ile iPhone X'i yan yana koyup bakalım.

iPhone XS için tasarım anlamında iPhone X'in tamamen kopyası diyebiliriz. İki telefon arasında tasarım yönünden fark yok. Arka yüz cam malzemeye sahip, kenarlar yine metalik. İki telefonun boyutları da aynı, ekran büyüklükleri ve ekran üzerindeki çentik de. Peki, hiçmi fark yok. Var.

iPhone XS ile iPhone X arasında tasarım yönüyle en belirgin fark, iPhone XS'te altın renkli seçeneğin olması. Bilindiği gibi iPhone X'te yalnızca uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri vardı. Şimdi bunlara iPhone XS ile altın renk seçeneği de eklendi.

Ayrıca iPhone X 174 gram ağırlığındayken, iPhone XS 177 gram ağırlığında.

Önemli fark ise, su koruması noktasında geliyor diyebiliriz. iPhone X, IP67 sertifikasına sahipken, iPhone XS'te IP68 sertifikasına geçilmiş. Bu sertifika Android'li akıllı telefonlarda yıllardır var, ancak bu Apple için yeni.

Ekran: iPhone XS ve iPhone X

Hem iPhone X hem de iPhone XS 5.8 inç büyüklüğünde OLED panele sahip. Her ikisinde de çentik var ve minimum çerçeve var. İki telefonun da ekran en boy oranları aynı: 19.5:9 seviyesinde. Çözünürlük konusunda da farklılık yok. İki telefon da 1125x2436 piksel çözünürlük sunuyor. İnç başına düşen piksel sayısı da 458 ppi seviyesinde.

Donanım konusunda olmasa da, arka tarafta birtakım iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Apple, iPhone XS ile iPhone X'ten yüzde 60 oranında daha fazla dinamik menzil sunduğunu iddia ediyor.

Performans: iPhone XS ve iPhone X

iPhone XS, sonundaki "S" takısından da anlaşılabileceği gibi iPhone X'ten daha güçlü bir model oluyor. Apple'ın yeni A12 Bionic işlemcisini bulunduran iPhone XS, 7nm mimarisindeki bu işlemcisiyle dikkat çekiyor. 6 çekirdekli yapıda olan A12 Bionic, iPhone X'te kullanılan A11 Bionic'ten yüzde 15 oranında daha yüksek hız sunuyor. Aynı zamanda yüzde 40'a varan oranda daha düşük güç tüketimine sahip.

Bu güç tüketiminin karşılığı elbette pil ömrüne yansıyor. iPhone XS, iPhone X'ten 30 dakika daha uzun çalışabiliyor. Her ne kadar bu kadar geliştirmenin karşılığında 30 dakika süre kulağa biraz garip gelse de, bu böyle. En azından Apple'ın söylediği bu.

iPhone XS'te kuşkusuz grafik işlemci de yeni. Yeni grafik işlemci 4 çekirdekli ve bununla özellikle AR (Arttırılmış Gerçeklik) destekli oyunlarda daha iyi performans sağlanabiliyor.

iOS 12 işletim sistemiyle çalışacak olan iPhone XS, depolama kapasitesi konusuna da yeni bir seçenek ekliyor. iPhone XS'te 512 GB'lık modeli bulabiliyorsunuz.

Kamera: iPhone XS ve iPhone X

Kamera konusunda da görülen bir değişiklik pek yok gibi. iPhone XS'te de iPhone X'te de biri f/2.4 diyaframlı telefoto, biri f/1.8 diyaframlı ana kamera şeklinde 12 MP çift kamera dizilimi yer alıyor. Her iki telefonda da iki mercekte de OIS mevcut.

iPhone XS'te, arka kamerada daha iyi bir True Tone flaşa yer verdiğini söyleyen Apple, böylece daha iyi renk dengesinin sağlandığını iddia ediyor.

Kameradaki en önemli fark olarak ise, portre modunda yapılan yazılım değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğrafı çektikten sonra diyaframı f/1.4 ila f/16 arasında değiştirebiliyorsunuz. Bunun için iPhone XS alınır mı, karar sizin elbette.

Fiyat: iPhone XS vs iPhone X



iPhone XS'te tıpkı iPhone X gibi piyasaya 999 dolar fiyat etiketiyle beraber girdi. Bu anlamda Apple ve ABD açısından bir fark yok. Elbette bizdeki kur farkından dolayı fiyatların bir hayli el yakacağı açık. Henüz iPhone XS'in Türkiye fiyatı ise açıklanmış değil.