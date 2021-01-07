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İzin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre yeni kullanım koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:58
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İzin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak

Kullanıcılar WhatsApp üzerinden bir bildirimle bilgilendirilecek ve koşulları onaylamaları istenecek.

ONAYLAMAYAN KULLANAMAYACAK

WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamalara göre onayla birlikte kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

FACEBOOK VE DİĞER YAN KURULUŞLAR BİLGİLERİ KULLANABİLECEK

WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİ TOPLAYABİLİYOR?

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri

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