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Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması!

Google Play Store'da yer alan 8 uygulama kullanıcıların parasını çalıyor. Uygulamaların toplam indirmesi 3 milyonun üzerinde. Güvenlik uzmanları bu uygulamaların silinmesini önerdi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:24
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Kartınızdan para çalan 8 telefon uygulaması!
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Bir güvenlik araştırmacısı  işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti.

 Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.

Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü.

Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.

Güvenlik uzmanları hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor.

İşte zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar...

Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme
Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme

Funny Camera — 500,000+ indirme
Coco Camera — 1,000+ indirme
Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme

GIF Keyboard — 100,000+ indirme
Freeglow Camera — 5,000+ indirme
Wow Camera — 100,00+ indirme

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