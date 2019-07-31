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Katlanabilir telefonun yeni çıkış tarihi belli oldu

2019 yılına damgasını vuran cihazlardan olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. Samsung tarafından geliştirilen Galaxy Fold’un ilk örnekleri ise geçtiğimiz aylarda basına sunulmuştu. Daha önce Temmuz ayında çıkacağı söylenen Galaxy Fold'un yeni çıkış tarihi de ortaya çıktı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Katlanabilir telefonun yeni çıkış tarihi belli oldu

Üretim aşamasında fark edilmeyen ancak belirli bir kitleye dağıtıldıktan sonra tespit edilen ekran sorunları yüzünden üretimi ertelenen cihaz, piyasaya tekrar sürülmeye hazırlanıyor.

EYLÜL’DE SATIŞA ÇIKACAK

Bütün üretim hataları giderilen Galaxy Fold, rakibi iPhone'un çıkış dönemine denk gelecek. Shiftdelete’de yer alan habere göre, Samsung, önümüzdeki Eylül ayında üç farklı iPhone modeli tanıtması beklenen Apple'a karşı bir hamle olarak yeni modelini öne sürecek.

Nisan ayından beri erteleme kararlarına maruz kalan katlanabilir akıllı telefon hakkında ana vatanı Güney Kore'den önemli bir haber geldi. The Investor isimli medya yayınının verdiği bilgiye göre Samsung Galaxy Fold; 18 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında marketlerdeki yerini alacak.

Verilen bilginin doğruluk payı çok yüksek. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Kore'de satışa sunulacak olan ürün, daha sonra Almanya'ya, Fransa'ya ve Birleşik Krallık ülkelerine uğrayacak.

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