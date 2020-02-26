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Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!

NASA'nın Mars'ta görev alan sismik inceleme aracı InSight, Kızıl Gezegen'de tıpkı gezegenimizde olduğu gibi depremlerin meydana geldiğini kanıtlar nitelikte verilere ulaştı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:59
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Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'tan elde edilen son veriler sayesinde Mars'ta depremlerin meydana geldiği kanıtlandı. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu durum Kızıl Gezegen'de hayat olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. 

Bunun nedeni ise depremlerin meydana gelmesinin gezegenin magmaya sahip olması nedeniyle gerçekleştiği yönündeki tez. 
  
Araştırmayı yürüten ekip adına açıklamalarda bulunan Maryland Üniversitesi çalışanı Dr Nicholas Schmerr'e göre, Mars'ta magmatik sıvının bulunması bakteriyel seviyede de olsa bir hayat ihtimalini kuvvetlendiriyor. 
  
Bilim insanları Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında da daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. 
  
6 ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım 2018'de Mars'taki görevine başlayan InSight projesinin NASA'ya maliyetinin yaklaşık1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Son Güncelleme: 26.02.2020 17:51
Anahtar Kelimeler:
DepremMars
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