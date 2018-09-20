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Merkel'den Avrupa ülkelerine batarya üretme çağrısı

20 Eylül 2018 Perşembe 16:26
Merkel'den Avrupa ülkelerine batarya üretme çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin elektrikli otomobillere yönelik batarya hücresi üretiminde diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Merkel, "Kendi stratejik yeteneklerimiz çerçevesinde, kendi batarya hücresi üretimimizde diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Almanya'da, otomobil sektörü, ABD merkezli Tesla’nın son yıllarda elektrik otomobiller konusunda attığı adımların gerisinde kaldığı için "ağır" eleştirilere maruz kalıyor. 

Söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında Çin'in CATL şirketi ve Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaMerkel
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