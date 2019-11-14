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Milyonlarca hastanın özel bilgileri tehlikede! Google’dan açıklama geldi…

Google'ın hastaların özel bilgilerine eriştiği ortaya çıktı. Wall Street Journal'a göre şirketin en az 150 çalışanının on milyonlarca hasta hakkındaki verilere erişimi var. Google sözcüsü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada projenin Federal Sağlık Yasası’na tamamen uygun olduğunu savundu.

14 Kasım 2019 Perşembe 13:26
Milyonlarca hastanın özel bilgileri tehlikede! Google’dan açıklama geldi…

ABD’nin en önemli sağlık sistemlerinden olan Project Nightingale milyonlarca kişinin laboratuvar sonuçları, teşhis ve hastaneye yatırma kayıtlarının yanı sıra hasta adları ve doğum tarihlerini de içinde barındıran bir sistem. Ortaya atılan iddiaya göre en az 150 Google çalışanının on milyonlarca hasta hakkındaki verilere erişimi bulunuyor.

GOOGLE KABUL ETTİ “YASAYA UYGUN”

Google sözcüsü, projenin Federal Sağlık Yasası’na tamamen uygun olduğunu ve kurdukları sistemin hasta verileri için sağlam korumalar içerdiğini söyledi. Amerikan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPPA), hastanelerin sağlık hizmeti sağlamasına yardımcı olmak için kullanılacaksa iş ortaklarıyla hastaların verilerini paylaşma imkanı sağlıyor.

PROJECT NIGHTINGALE NEDİR?

Project Nightingale , 21 eyalette, sağlık hizmetleri verilerinin işlenmesi için mevcut milyonlarca hasta kaydının bulunduğu 2100 hastane, doktor ofisi ve diğer ilgili tesis zincirinden oluşan bir Katolik sağlık sistemi olan Google ve Ascension tarafından finanse edilen bir veri paylaşım projesidir. Sisteminin bir parçası olan milyonlarca insanın kapsamlı ve özel sağlık bilgisi ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük sağlık sistemlerinden biridir.

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GoogleTeknoloji
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