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NASA buzulları uzaydan takip edecek!

NASA, kutuplardaki buzul değişimlerini incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı

16 Eylül 2018 Pazar 15:55
NASA buzulları uzaydan takip edecek!

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, kutuplardaki buzul değişimlerini incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı. NASA, Amerika'nın en başarılı roketlerinden biri olarak bilinen United Launch Alliance'ın 155. ve sonuncusu olan ICESat-2 adlı uyduyu proje kapsamında uzaya fırlattı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uydu Grönland ve Antarktika buzullarındaki buz tabakalarının kalınlığını, erime oranını, deniz seviyesindeki değişimleri, orman kanopileri ile bulutlarının yüksekliğini ölçecek.

Elde edilen sonuçları bilim adamlarına yönlendirecek olan uydu, böylelikle buz tabakalarının zaman içerisindeki değişimine, küresel ısınmaya bağlı buz kayıplarına ve diğer faktörlerin dünyadaki deniz seviyelerini nasıl etkileyebileceğine dair öngörüler sunacak.

Yüksek teknoloji lazer sistemi taşıyan uydu, proje kapsamında ilk gönderilen ICESat uydusuna oranla 250 kat daha fazla bilgi toplayabilecek ve ölçümleri lazer ışınlarıyla yapacak. Böylelikle dünyaya gönderilen lazer ışınlarının geri dönüş süresi hesaplanarak buz yüzeylerindeki incelme miktarı hesaplanacak.

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