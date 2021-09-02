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NASA uçan taksi denemelerine başladı

Joby Aviation adlı şirketle iş birliği yapan NASA, uçan taksinin deneme uçuşlarına başladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 23:25
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NASA uçan taksi denemelerine başladı

Joby Aviation adlı şirketle iş birliği yapan NASA, elektrikli dikey kalkış ve iniş (electric vertical takeoff and landing - eVTOL) denen uçan taksinin deneme uçuşlarına başladı.

2009'da kurulan Joby Aviation, NASA'nın Gelişmiş Hava Hareket Kabiliyeti (Advanced Air Mobility - AAM) adlı görevine katılan ilk eVTOL şirketi oldu.

AAM, NASA'nın deneysel hava araçlarını çalışırken gözlemlemek ve yolcular için güvenli olup olmadığını tespit etmek için yürüttüğü çalışmaların bir parçası.

241 kilometrelik menzile ve 321 kilometrelik azami hıza sahip uçan taksinin deneme uçuşlarının pazartesi başladığı ve 10 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.

Bununla birlikte NASA, deneme uçuşlarında sadece gözlem yapmayı düşünmüyor. Zira havacılıktaki fikirlerin modellenmesinde ve hazırlanacak simülasyonlarda kullanılmak üzere aracın performans ve akustik verileri toplanıyor.

NASA, topladığı verilerle Joby'ninki gibi elektrikli hava taksilerine dair düzenlemelerin yapılmasında ABD Federal Havacılık İdaresi'ne tavsiyelerde bulunacak.

İlk kez eVTOL hava aracı test ettiklerini duyuran uzay ajansı, bu uçan taksilerin ileride insan ve mal taşımada kullanılabileceğine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 02.09.2021 23:47
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