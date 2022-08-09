Netflix’e bir darbe daha!

Netflix son dönemde abone sayısında büyümenin durması ve borsada hisselerinin çakılmasından sonra bir darbe de oyunlarından aldı.

Netflix, Kasım 2021’de büyük umutlarla yayına aldığı Netflix Games’te hedeflerine ulaşamadı. Uygulama takipçisi Apptopia, Netflix oyunlarının günlük yalnızca 1,7 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Bu da dünyadaki 221 milyon abonesinin yüzde 1’inden daha az bir kısmı kapsıyor demek.

Netflix, oyun kitaplığını yıl sonuna kadar 50 oyuna genişletmek istiyor; ancak Netflix’in oyunlarının günlük yalnızca 1,7 milyon kullanıcısı var. Ayrıca, geçen kasım ayında Android ve iOS cihazlar için piyasaya sürüldüklerinden bu yana dünya genelinde toplam 23,3 milyon kez indirildiler.

ABONE KAYBI ARDINDAN İKİNCİ BİR DARBE

Şu anda, iki Stranger Things dizisini temel alan iki oyun dahil olmak üzere, akış platformunun abonelerine özel toplam 26 resmi Netflix oyunu bulunuyor.

Apptopia, akış devinin oyunlarının indirilmesinde, mayıs ayında Stranger Things dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanmasına kadar düşüş görüldüğünü, ancak yeni bölümlerle beraber yavaş yavaş yükselme görülmeye başlandığını belirtiyor.

Netflix’in yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybettiğini açıkladıktan sonra oyunlarda da istediğine henüz ulaşamamış olması dikkat çekti.