Nokia'nın 5 kameralı telefonu için geri sayım sürüyor

Bu kez görüntüler sadece ekran görüntüsü olmaktan öte bir video şeklinde oldu. Nokia, bakın bu kez nasıl bir telefon yapmış?

Nokia'nınu için geri sayım sürüyor. Cihazın teknik özellikleriyle ilgili henüz net bilgiler yok; ancak 5 kamerayla geleceği internete düşen sızıntı fotoğraflarla netleşmiş durumda. Son olarak yayınlanan bir video ise Nokia 9 Pureview'ü tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkarıyor. Videode görülen 5 kamera aslında ilk kez gördüğümüz bir detay değil; zira daha önce internette yayınlanan görüntülerde Nokia'nın 5 kameralı bir telefon üzerinde çalıştığını öğrenmiştik.

Videoda dikkat çeken bir diğer yenilik ise ön panelde dikkat çekiyor. Örneğin çerçeveler oldukça ince. Arka kısmındaki geniş kamera yüzünden parmak izi okuyucuyu ön tarafa yerleştirecek olan HMD Global, 6 inç olması beklenen ekranın üzerine parmak izi kilidini koyacak. Böylece yeni nesil teknolojilerden birini Nokia’da görebileceğiz.

Daha önceden paylaşılan raporlara göre Nokia 9 ‘in 8 GB RAM‘e ve 128 GB depolama kapasitesi söz konusu tanıtım videosunda bir kez daha bizleri karşılıyor. Bunun haricinde ise 4.150 mAh boyundaki bir bataryadan beslenen yeni amiral gemisi HMD Global, 2019 yılına damgasını vurmayı hedefliyor.