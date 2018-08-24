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Nokia X7 kendisini gösterdi!

Nokia X5 ve X6'nın yeni modeli X7, sonunda yüzünü gösterdi

24 Ağustos 2018 Cuma 12:48
Nokia X7 kendisini gösterdi!

Nokia'nın tekrardan şaha kalkmasında büyük rol oynayan Anlaşılan Nokia, X5 ve X6'da yakaladığı başarıyı X7'de de devam ettirmeye kararlı.

HMD, Nokia X5 ve X6‘nın Çin‘de çok iyi satılmasından sonra gözünü yeni X modeline çevirmiş durumda. Global pazar için de çıkardığı X serisinin son üyesi X7, tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ortaya çıkan görsel, HMD'nin bir sonraki akıllı telefonunun Nokia 5.1 Plus modelinde bulunana benzer bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Nokia X7'nin ön panelini gösteren bir fotoğraf, doğrudan Çin'den paylaşıldı.

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Vatandaş 2018-08-25 12:06:37

Efsane geliyor NOKIA iPhone x benzetilmiş vay be bir zamanlar neydi nokıa hayırlısı

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