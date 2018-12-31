Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!

Geçtiğimiz gün Hindistan'ın Chittorgarh şehrinde meydana gelen bir olaya göre, Jio marka telefon sahibinin cebindeyken patladı ve sahibini yaktı. Hastaneye gidene kadar yanarak can veren adam, bu telefonların ölümcül olabileceğini kanıtladı.

Yerel basından alınan bilgiler sonucunda Chittorgarh ilinin Netavalgarh Pachhli köyünde yaşayan 60 yaşındaki bir adamın başına gelen talihsiz olay, zavallı adamın ölümüne neden oldu. Devlet programı kapsamında fakir halka ucuz fiyatlar karşılığında satılan Hindistan üretimi Jio marka telefon, gece yarısı bilinmeyen bir neden yüzünden patladı.

60 yaşındaki adamın karısı patlama sesine uyanıp kocasının yandığını gördü ve hemen ambulans çağırdı. Fakat hastaneye gidene kadar vücudunun pek çok bölümünde ölümcül yanıklar oluşan adama yapılabilecek çok fazla şey bulunmuyordu. Yaşlı adam hastaneye gidene kadar yanarak can verdi.

'Şirket Kapatılmalı mı?' Sorusu Ülke Gündeminde

Olay hakkında Hint polisi araştırmalarına devam ediyorken, Jio marka telefona sahip olan vatandaşlar ise tedirginlik içerisinde. Şirket tarafından resmi açıklamalar gelmiş olmamasına rağmen devlet yardım programının iptal edilmesi ve Jio fabrikalarındaki üretiminin kontrol edileceği dile getiriliyor.