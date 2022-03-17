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Samsung kullanıcılarına şirket yöneticisi Jong-Hee Han'dan özür

Samsung'un üst düzey yöneticisi Jong-Hee Han, Samsung kullanıcıları için resmi bir "GOS özrü" yayınladı. Bu özür, GOS (Game Optimizing Service) uygulamasının Samsung markalı cihazları yavaşlattığına dair iddiaların ortaya çıkması nedeniyle geldi.

17 Mart 2022 Perşembe 13:34
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Samsung kullanıcılarına şirket yöneticisi Jong-Hee Han'dan özür
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Samsung'a ait oyun optimizasyon hizmeti yazılımı GOS'un (Game Optimizing Service) TikTok ve Instagram'ın da dahil olduğu binlerce uygulamayı yavaşlattığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak GOS'un 3DMark ve Geekbench gibi benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığı öne sürülmüştü.

SAMSUNG GOS NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Samsung şimdi ise GOS sorunu iddiaları nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Düzenlenen hissedarlar toplantısında konuşan Samsung'un üst düzey yöneticisi Jong-Hee Han, Samsung'un böyle bir sorunun tekrar yaşanmasını önlemek için müşterileri daha yakından dinleyeceğini dile getirdi.

Geekbench'ten Samsung'a "GOS" şoku! O telefonlar listeden kaldırıldı

Geekbench geçtiğimiz günlerde son dört nesil Galaxy S amiral gemisi modelleri ve Galaxy Tab S8 serisini GOS'un telefonların performansını yavaşlattığı ve benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığı iddiası nedeniyle platformundan kaldırmıştı.

SAMSUNG GOS NEDİR?

Özetlemek gerekirse, Samsung'un en yeni Galaxy S akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra bazı eski amiral gemisi cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelen ve pil ömrünü uzatmak için oyun sırasında ince performans ayarları uygulayan hizmeti Oyun Optimizasyon Servisi - Game Optimizing Service (GOS) olarak adlandırılıyor.

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