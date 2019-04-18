Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Samsung'un katlanan telefonunda ekran problemleri

18 Nisan 2019 Perşembe 13:47
Samsung'un katlanan telefonunda ekran problemleri
banner44

Samsung bu hafta aralarında BBC'nin de bulunduğu uluslararası basına, test etmeleri için katlanan telefonu Samsung Fold'u göndermişti.

Ama şimdi bundan pişmanlık duyması mümkün.

Çok sayıda gazeteci, test ettikleri telefonlarda ekran sorunlarıyla karşılaştı. Birçok gazeteci, sadece birkaç gün kullanımdan sonra ekranın bozulduğunu söylüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman:

@markgurman tarafından yapılan Twitter paylaşımı: The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. Fotoğrafın Telif Hakkı @[email protected]

The Verge'den Dieter Bohn:

@backlon tarafından yapılan Twitter paylaşımı: SUPER YIKES something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. Fotoğrafın Telif Hakkı @[email protected]

banner41
CNBC'den Steve Kovach:

@stevekovach tarafından yapılan Twitter paylaşımı: After one day of use... Fotoğrafın Telif Hakkı @[email protected]

Mark Gurman ve Deiter Bohn'un yaşadığı sorunların nedeninin ekranlarının üzerindeki filmleri kaldırmaları olduğu anlaşıldı.

Çoğu yeni telefon, ekranlarının üzerinde koruyucu filmlerle geliyor ve kullanıcılar bu filmleri çıkarıyor. Fakat Samsung Fold'un ekranındaki filmi çıkarmamak gerekiyor.

Steve Kovach ise bu filmi çıkarmamasına rağmen sorunla karşılaştığını, henüz Samsung'dan bir açıklama alamadığını söylüyor.

Fiyatı 2 bin dolar (yaklaşık 12 bin TL) olan bir telefonun uzmanların elinde bile bu hale geldiği düşünülürse, satışa çıktıktan sonra milyonlarca kullanıcının elinde çok daha fazla sorunun ortaya çıkması mümkün.

BBC, telefonu kısa süre inceledikten sonra Samsung'a iade etmişti. Bu nedenle bu sorunları yaşamadı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Samsung
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA’dan göktaşı uyarısı
NASA’dan göktaşı uyarısı
Facebook: 1,5 milyon kullanıcımızın e-posta şifrelerini yanlışlıkla sisteme kaydettik
Facebook: 1,5 milyon kullanıcımızın e-posta şifrelerini yanlışlıkla sisteme kaydettik
Apple’ın öldürdüğü özellik iPhone’a dönüyor
Apple’ın öldürdüğü özellik iPhone’a dönüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim