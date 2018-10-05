Selfie ya da Türkçeye çevrilmiş haliyle 'özçekim', artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Öyle ki artık bazı akıllı telefon firmaları, arka kamera yerine çok daha iyi fotoğraf çekebilen ön kamera donanımlar sunarak ürünlerini pazarlayabiliyorlar.

Her ne kadar bu aktivite hayatımızın bir parçası olsa da hayatını sırf bu yüzden kaybedenlerde yok değil. BBC'de yer alan habere göre, 2011-2017 yılları arasında, dünyanın farklı yerlerinde 259 kişi öz çekim yaparken öldü.

Selfie merakı 259 kişinin ölümüyle sonuçlandı!

Araştırmada, insanların sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak için yüksek bölgelerde öz çekim yaparak hayatlarını riske attığı vurgulandı. Öte yandan, son yıllarda artan öz çekim yaparken ölümlerin çoğunun bu nedenle meydana geldiğine dikkat çekildi.

Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaşındaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayında ise 19 yaşındaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarında öz çekim yaparken düşerek yaşamını yitirmişti.





Kaynak: TEKNOLOJİ OKU