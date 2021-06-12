Siber saldırılarda 26 milyondan fazla kullanıcı bilgisi çalındı

NordLocker tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, 2018-2020 yılları arasında Apple, Amazon, Twitter, Facebook gibi teknoloji devlerinin de hedef alındığı siber saldırılarda 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı.

2018-2020 yılları arasında birçok sosyal medya ve teknoloji devinin siteleri hackerlar tarafından hedef alındı. Gerçekleştirilen siber saldırıda, 3.25 milyon Windows yazılımlı cihazda bulunan 26 milyondan fazla hesapta ödeme bilgileri de dahil olmak üzere önemli bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

NordLocker tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, tanımlanamayan, Truva atı tipi bir kötü amaçlı yazılım, 2018 ile 2020 yılları arasında 26 milyon oturum açma kimlik bilgisi de dahil olmak üzere dosyaları çaldı. Kurbanların web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiğini gördü ve kullanıcıların ekran görüntülerini aldı.

Hackerlar; Amazon, Apple ve Facebook gibi platformlar da dahil olmak üzere sosyal medya ve teknoloji devlerine dünya genelinde siber saldırı gerçekleştirdi.

3.25 milyondan fazla cihazda açılan oturumlara yönelik saldırıda, 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı.

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı.

Olayı araştıran siber güvenlik uzmanları, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veritabanının bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.