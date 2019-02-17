Sonunda bunu da yaptılar! Bilim insanlarından heyecanlandıran proje

Teknolojinin hızı son yıllarda inanılmaz bir ivme kazanırken, geliştirilen robotlar da yeteneklerine yetenek katıyor. Koşan, tırmanan, zıplayan ve kapı açan robotların ardından şimdi de buz pateni yapan robot geliştirildi.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı robot, Davos’ta iki buz hokeyi oyuncusunun katılımıyla tanıtıldı.

4 bacağında da ayrı patenler olan ve 3 boyutlu yazıcıyla üretilen robot, birçok insanın üzerinde durmakta bile zorlandığı buzda hünerlerini sergiledi.

Robotu geliştiren ekipten Prof. Setelian Coros, “Henüz prototip aşamasında olduğunu düşünürsek bunlar bizim buz üzerindeki bebek adımlarımız. Robotumuz iyi iş çıkardı ama yine de üzerine koyabileceğimiz çok şey var” dedi.

Robotun ilerleyen aşamalarda arama ve kurtarma çalışmalarında görev alması hedefleniyor.