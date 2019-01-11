Teknoloji şirketi çalışanı gözaltına alındı

Polonya'nın resmi TV'si, bugün iki kişinin casusluk şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın operasyonunda bir Polonya ve bir Çin vatandaşı gözaltına alındı. Yetkililer gözaltına alınanlardan birinin Huawei şirketinde çalıştığını aktardı.

Polonya devlet televizyonu TVP, bir Çin vatandaşı ve bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. PAP’ın aktardığı haberde gözaltına alınan Çinlinin teknoloji şirketi Huawei’de çalıştığı ifade edildi.

Operasyonu yöneten üst düzey yöneticilerden Maciej Wasik, “Gözaltına alınan Çin vatandaşı bir iş insanı ve büyük bir elektronik şirketinde çalışıyor. Polonya vatandaşının ise siber işlerle yakından ilgili olduğunu biliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada Huawei’nin Polonya’daki ofisinin polis tarafından bu sabah saatlerinde incelendiği ve arama yapıldığı vurgulandı.