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Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!

Dünyanın en çok tercih edilen e-posta servislerinden biri olan Gmail, yeni arayüzüyle çok yakında kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:01
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!

Gmail'e ister Android cihazlardan ister iPhone'lardan girin, yepyeni yüzünü görmek üzeresiniz. Peki yeni Gmail nasıl görünüyor, ne gibi değişikler var?

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Gmail'in yeni arayüzü tamamlandı ve kullanıcılara sunulmaya başladı. Halen yeni tasarımı göremiyorsanız bir süre daha beklemeniz gerekecek; zira kademeli olarak Gmail'in yeni yüzü herkesin kullanımına sunulacak. Daha çok mobil arayüzde değişiklik yapıldığından Android veya iOS platformunu kullanan hangi cihaz olursa olsun bu değişikliği görebilecek.

Peki Gmail'in yeni yüzü nasıl? Google tüm hizmetlerinde parlak beyaz ağırlıklı materyal tasarım kullanıyor. Bu durumun cihazların pil ömrüne ne denli tesiri olacağını ise zamanla göreceğiz.

Tasarıma bakıldığında daha çok materyal bir geçiş yapıldığı görülüyor. Ancak beyaz renk ağırlığı yerini koruduğu gibi gelen e-postalar daha belirgin bir şekilde görülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
GmailE-postaTELEFONTeknolojiHaber
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