Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!

Gmail'e ister Android cihazlardan ister iPhone'lardan girin, yepyeni yüzünü görmek üzeresiniz. Peki yeni Gmail nasıl görünüyor, ne gibi değişikler var?
Peki Gmail'in yeni yüzü nasıl? Google tüm hizmetlerinde parlak beyaz ağırlıklı materyal tasarım kullanıyor. Bu durumun cihazların pil ömrüne ne denli tesiri olacağını ise zamanla göreceğiz.
Tasarıma bakıldığında daha çok materyal bir geçiş yapıldığı görülüyor. Ancak beyaz renk ağırlığı yerini koruduğu gibi gelen e-postalar daha belirgin bir şekilde görülüyor.