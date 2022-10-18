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Telegram'a 5.1 milyon euro ceza!

Almanya'ya temsilci atamayarak Alman yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'a 5.1 milyon euro ceza kesildi.

18 Ekim 2022 Salı 21:51
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Telegram'a 5.1 milyon euro ceza!



Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama, Almanya'dan ceza aldı.

Telegram'a 5.1 milyon euro ceza

Almanya Adalet Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Telegram'ın Ağ Yürütme Yasası'nı (NetzDG) ihlal ederek yasa dışı içeriği bildirmek için yasal bir yol oluşturmadığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, Telegram'ın Almanya’da temsilci atamadığı belirtilen açıklamada, bu durumda Alman yasalarına uymadığı için Telegram'a 5 milyon 125 bin euro para cezası kesildiği belirtildi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal paylaşım ağı operatörlerinin platformlarında nefret ve şiddete teşvike karşı hareket etme konusunda özel bir sorumluluk taşıdıklarını belirterek, “Bu yasal zorunluluk ve bu sorumluluktan ulaşılmaz olmaya çalışılarak kaçınılamaz.” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTelegramAlman Yasaları
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