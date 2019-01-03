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Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok

İran yönetimi, Telegram dahil pek çok uygulamayı ülke çapında yasaklama kararı aldı ve bunu aylardır uyguluyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:53
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok

Ancak bu kez piyango dünya devi Facebook'a çıktı; şirketin uygulaması Instagram'ın ülke genelinde yasaklanmak üzere olduğu basına sızdı.

Instagram'ın her an İran'da yasaklanabileceği ortaya çıktı. Henüz bu konuda net bir açıklama bulunmasa da, devlete yakın kaynakları bunun an meselesi olduğu görüşünde. İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya tarafınca aktarılan bilgilere göre, sosyal medya platformu için akıllı filtreleme kullanarak kısıtlama getirmeyi planladıklarını ancak, bu durumun oldukça maliyetli olduğundan dolayı bir türlü neticeye ulaşılamadığını da vurgulandı.

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Bu kapsamda uygulamanın genel olarak yasaklanmasından söz eden Cavidniya'ya göre bu kararın arkasında İran'ın 'haklı' güvenlik endişeleri yatıyor. 

İran yönetimi, benzer şekilde Telegram başta olmak üzere pek çok uygulamayı ülke çapında yasaklamış; gerekçe olarak da 'güvenlik tedbirleri' denilmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
TelegramInstagramYasaklamaTeknolojiHaber
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