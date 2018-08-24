THY'de ücretsiz internet dönemi!

THY Başkanı Bilal Ekşi, bir süredir hazırlıkları süren 'kapıdan kapıya internet hizmetinde sona yaklaşıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları ile uçuyor ancak internet açlığınıza dayanamıyorsanız sizlere güzel bir haberimiz var.

Bir ay içerisinde ihale sürecinin sonlanacağını belirten Ekşi, THY'nin geniş gövdeli uçaklarda verdiği hizmeti dar gövdeli uçaklarda da vereceğini belirtti. Kısacası şehirler arası uçuşlarda da artık internet hizmeti sunulmaya başlanacak.

Dünya genelinde dar gövdeli uçaklardaki internet hizmetinin yeni yeni oturduğunu belirten Ekşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, genç nüfusta internete bağlı olmak, ikramdan daha öncelikli hale gelmeye başlamış. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, dar gövde uçaklarımızda da internet hizmeti vermek için büyük bir yatırım yapacağız."

İlave olarak 10 bin fit yerine 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Yani siz, uçak push back yapmaya başladığında internete bağlanacaksınız. Uçaktan inene kadar internete bağlı olacaksınız. Cep telefonunu uçak modunda wifi'ye bağlı olarak kullanabileceksiniz. Dünyada birkaç havayolunda başlanan bu uygulayamaya biz de THY olarak başlayacağız."