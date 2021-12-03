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Toyota’dan elektrikli araç açıklaması

Japon otomotiv şirketi Toyota, küresel iklim krizine karşılık elektrikli araç üretimi ile ilgili açıklamada bulundu. Şirket, 2035 yılı itibarıyla Avrupa’daki araç satışlarının tamamen elektrikli modellerden oluşacağını söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 11:43
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Toyota’dan elektrikli araç açıklaması
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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, elektrikli araçlar ile ilgili açıklama yaptı.

Japon otomotiv şirketi, 2035 yılı itibarıyla Avrupa’daki araç satışlarının tamamının elektrikli modeller olacağını söyledi.

Yapılan basın açıklamasında Toyota, 2030 yılına kadar modellerinin en az yarısının elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşacağını belirtti.

ARAÇ SATIŞLARINI ARTIRMASI BEKLENİYOR

Toyota, elektrikli ve hibrit otomobiller gibi elektrikli araç satışlarının gelecek yıl Avrupa’daki araç satışlarını 2021 yılında gerçekleşen 1,07 milyondan yaklaşık 1,3 milyon adede çıkarmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Japon otomotiv devi, geçtiğimiz aylarda 2025 yılına kadar, en az 15 tamamen elektrikli otomobil de dahil olmak üzere 70'ten fazla elektrikli araç sunacağını duyurmuştu.

Daha önce ABD’li otomotiv şirketi Ford da, 2030 itibarıyla Avrupa’daki satışlarının tamamen elektrikli olacağını aktarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ToyotaElektrikli Araç
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