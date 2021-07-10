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Türk mühendisler geliştirdi, Harvard satın aldı

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Kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel kulaklık, Harvard Üniversitesi tarafından satın alındı. Cihaz, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:28
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Türk mühendisler geliştirdi, Harvard satın aldı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel kulaklık, kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkların oluşmasını engelliyor. Mobil uygulama ile kontrol edilebilen Vagustim adlı cihaz, migren ve fibromyalji gibi kronik ağrılar, uyku bozuklukları, fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıkları, depresyon, obezite gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak.

Cihazı geliştiren ekipte yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, "Harvard bu cihazı çok beğendi ve 5 tane satın aldı. Harvard Tıp Fakültesi'nde doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak. Hedefimiz cihazın belgelendirilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda rahat şekilde insan çalışmaları ve diğer hastalıklarda kullanımının önü açılacak" dedi.

En fazla gelecek vadeden 5 girişimden biri

Vagustim, 2020'de TÜBİTAK'ın en prestijli destek programlarından biri olan 1511'den yaklaşık 1 milyon TL'lik hibe almaya hak kazandı. Vagustim dünya genelinde analiz edilen 188 Neurotechnology girişim arasında en fazla gelecek vadeden 5 girişimden biri olarak gösterildi.

2021 sonunda yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanan girişim, belgelendirme, seri üretim ve pazarlama konularında daha hızlı yol alarak büyümeyi planlıyor.

Vagus siniri nedir?

Vagus sinirinin otonom sinir sisteminin önemli parçası olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, "Vücudun sakinleşmesi ve rahatlamasını sağlayan doğru sindirimi sağlayan sinir. Beyin sapından çıkıp neredeyse bütün iç organlara ulaşıyor ve çalışmasını sağlıyor.

Stres kaynaklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasının nedenlerinden en önemlisi vagus sinirinin baskılanması. Migren, çok önemli bir hastalık ve stresle çok fazla ilişkisi var. Migren dışındaki bütün kronik ağrıları bu hastalıklar içerisinde sayabiliriz. Uyku bozuklukları bu hastalıklar arasında. Onun dışında fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıklarını sayabiliriz. Depresyon stresle ilişkilendirilen hastalıklar arasında yer alıyor. Obezite çağımızın problemlerinden. Obezitenin nedenlerinden biri de stresin açlık hissini bastırması, engellemesi sonrası aşırı yemek yemeye yol açması. O neden

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:12
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