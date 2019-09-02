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Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk toplantısı yarın gerçekleşecek

Türkiye Uzay Ajansının ilk yönetim kurulu toplantısı yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında gerçekleştirilecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk toplantısı yarın gerçekleşecek

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 7 Ağustos'ta Türkiye Uzay Ajansı'nın "yıldız kadrosu" belirlendi.

Başkanlığına Serdar Hüseyin Yıldırım'ın atandığı ajansın yönetim kurulu üyeliklerine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci ile Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen getirilmişti. 

Ajansın ilk yönetim kurulu toplantısı Bakan Varank'ın başkanlığında yarın yapılacak.

''MİLLİ TEKNOLOJİ, GÜÇLÜ SANAYİ''

"Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek ajans, yarın yapılacak toplantıda gelecek 10 yılı kapsayacak Milli Uzay Programı'nın oluşturulması konusunu masaya yatıracak.

Türkiye'nin uzay alanında hamle yapabilmesi için özel sektörün de devreye girmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, uluslararası iş birlikleri ve uzaya erişim konularının da ele alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uzay Ajansı
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