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Twitter, yeni açtığı Intagram hesabı ile artık popüler olan tweet'lerin ekran görüntülerini kendisi paylaşıyor.
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'TWİTTER KENDİSİ YAPMALI'
Bir kullanıcısın Twitter'a 'Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." şeklinde tweet atmasının üzerine Twitter yetkileri kullanıcısına cevap verdi.
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Twitter'ın kullanıcısına verdiği yanıt ise 'Merhaba! Bu tweet'i tanıtım malzemesi olarak kullanmak istiyoruz. Eğer herhangi bir itirazınız varsa bize bildirin' şeklinde oldu.
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Twitter'ın Instagram hesabında, kullanıcısın attığı öneri tweet'i de yer alıyor.
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Yeni hesabıyla 619 bin takipçisi bulunan Twitter'ın paylaştığı tweet ekran görüntüleri ilgi topluyor.
Twitter da artık Instagram'da
Twitter, bir kullanıcısın 'Instagram hesabı açmalısın' önerisi üzerine Instagram hesabı açtı.
05 Eylül 2019 Perşembe 14:51