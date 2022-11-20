Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Twitter kapanıyor mu?

Son dönemde Elon Musk'ın satın almasıyla konuşulan Twitter platformu ile ilgili "Twitter kapanacak mı?" sorusu sorgulanıyor. Peki Twitter kapanıyor mu? Twitter ne zaman ve neden kapanacak?

20 Kasım 2022 Pazar 23:20
38 Okunma
Twitter kapanıyor mu?



Dünyaca ünlü popüler sosyal medya platformunda yaşanan değişiklikler herkesi şaşırttı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından birçok çalışanı kovması, rozet sisteminde farklılığa gitmesi, kendi ekibini toplaması sebebiyle pek çok sorun ortaya çıkmıştı. Musk, şimdi ise platforma sabotaj yapılacağından korkuyor. Peki Twitter kapanacak mı?

Twitter kapanacak mı?

Ofislere girişleri durdurduğu bilinen Musk'ın kararı ile, şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giriş yapamamakta. Ayrıca iddialara göre şu ana dek Twitter'da 4400 kişiyi işten çıkaran Musk'ın sistemlerin çalışması için Tesla'dan mühendis getirdiği söyleniyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

Twitter platformunda yaşanan krizler tüm hızıyla devam ederken, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu platform için radikal kararlar ve güncellemeler alınmaya devam etmekte. Ayrıca şimdilik platformun kapatılacağı hakkında bir bilgi bulunmamakta. Yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'tan sürpriz değişiklik!
WhatsApp'tan sürpriz değişiklik!
"Artık karar vermek daha kolay"
"Artık karar vermek daha kolay"
Dikkat! Facebook tarih verdi
Dikkat! Facebook tarih verdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim