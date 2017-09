Uzay bilimcilerden eşsiz asteroid keşfi

Space.com portalının haberine göre, Güneş Sistemi'nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi.

Bilim adamlarının Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla keşfettiği kuyruklu yıldız özellikleri sergileyen, aynı kütle ve büyüklüğe sahip iki asteroitin yaklaşık 100 kilometre mesafeden birbirlerinin yörüngesinde döndüğü belirtildi. Asteroit çifte 288P adının verildiği kaydedildi. Haberde 288P'nin aynı zamanda kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan ilk ikili asteroit olduğu ifade edildi.

