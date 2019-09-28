Uzaydaki yaşamın kanıtları Ay'da olabilir!

Harvard Üniversitesi'nde çalışan fizik profesörlerinden biri olan Abraham Loeb, dünya dışı yaşamın araştırılması için Ay'ın çok önemli olduğunu açıkladı. Uzaydaki herhangi bir yaşam olasılığının, Ay üzerinde kanıt bırakabileceğini belirtti.

Uzaylıların varlığı uzun zamandır merak edilen bir olay. Bugüne kadar kimse net ve gerçek bir kanıt gösteremezken ortaya çıkan görüntülerin de hemen yalanlanıyor.

Geçtiğimiz hafta paylaştığımız bir haberde ABD Deniz Kuvvetleri'nden bir sözcünün, 2017 yılındaki UFO görüntülerinin gerçek olduğunu ama bunların uzaylı olup olmayacağı konusunda bir şey söylemediğini de hatırlatalım.

Scientific American dergisi, Harvard'ta çalışan bilim insanlarının yayınladığı makaleye göre Ay'ın dünya dışı yaşam kanıtları için balık ağı işlevi görmüş olabileceğini belirtti. Yani Dünya'ya gelecek herhangi bir varlığın, Dünya yerine Ay'a gitmiş olabileceği açıklandı.

Makalenin yazarlarından olan Abraham Loeb dünya dışı yaşam hakkında, “Ay'ın yüzeyinde zaman içinde toplanan yıldızlararası nesnelerden dolayı bir balık ağı olarak kabul etmek ve potansiyel olarak diğer yıldızların etrafındaki yaşanabilir ortamlardan yaşam yapı taşı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.