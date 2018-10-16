Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98466
ALTIN
223.748
DOLAR
5.7050
STERLİN
7.4908
EURO
6.6085
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli?
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar...
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
banner40

Uzaydan gelen 20 farklı sinyal tespit edildi!

Uzay araştırmacıları son bir yılda uzayın derinliklerinden gelen 20 kadar yeni radyo sinyalini tespit ettiklerini açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 21:49
Uzaydan gelen 20 farklı sinyal tespit edildi!

Avustralya’daki Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Ryan Shannon, yeni teknoloji radyo teleskopları kullanarak yaptıkları çalışmada bir yılda 20 kadar hızlı radyo patlaması keşfettiklerini belirtti.

Shannon, 20 radyo sinyalinin en yakınının 425 milyon ışık yılı uzaktan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığını savunuyor. Araştırmanın sonuçları “Nature” dergisinde yayımlandı. Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007’de Avustralya’daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti. AA

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook, Twitch'e rakip oluyor
Facebook, Twitch'e rakip oluyor
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim