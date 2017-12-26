Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112058
ALTIN
156.578
DOLAR
3.8107
STERLİN
5.0881
EURO
4.5191
Türk erkeğinin aşk tarzı : Mania
Türk erkeğinin aşk tarzı: 'Mania'
Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!
Sıcak su torbasını bu şekilde...
Sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin!
Sadece yılbaşında değil tüm yıl...
Bu besinler grip düşmanı
Bu besinler grip düşmanı
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
banner34

Uzmanlar, yılbaşında internetten alışveriş yapanları uyardı

banner35

Güvenlik uzmanları bilgisayar ve akıllı telefonlarla yılbaşı alışverişi yapanları siber suçlulara karşı uyardı.

26 Aralık 2017 Salı 12:25
Uzmanlar, yılbaşında internetten alışveriş yapanları uyardı
banner10

Yılbaşı hediyeleri için online alışverişin giderek daha fazla kullanılıyor olması, kredi kartı ya da hesap bilgileri peşindeki siber suçlularında artmasına neden oluyor. Bilgisayar ve akıllı telefondan online alışveriş yapan tüketicilere uyarıda bulunan ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, "3 bin liralık telefon size 300 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın" dedi.

Alışveriş yapmadan önce yapılması gereken önemli bilgileri paylaşan Şen, "Önce bakım, sonra alışveriş yapın. İnternet tarayıcınızı, işletim sisteminizi ve güvenlik yazılımınızı güncelleyin. Bu güncellemeler zararlı yazılımlara ve dolandırıcılıklara karşı sizi koruyacaktır. Fırsat bulmuşken bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları silin, temizlik yapın ve sisteminizi rahatlatın. Online parasal aktivitelere başlamadan sisteminizi ücretsiz olarak zararlı yazılımlara karşı tarayabilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonlarınızın da sistemlerini güncel tutun" ifadelerini kullandı.

İnternet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyiyse, genellikle gerçek değildir değerlendirmesinde bulunan Şen, "Verilerinizi, fotoğraflarınızı kaybolmadan yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucu çökmesi ya da verilerinizin kötü amaçlı olarak şifrelenmesi gibi tehlikelere karşı bilgilerinizi ve dijital fotoğraflarınızı düzenli olarak yedekleyin. Bildik yerden alışveriş yapın. Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın" dedi.

"Güvenli parasal transferler yapın"

Sahte siteler ve klavye okuyuculara karşı korunmanız gerektiğini aktaran Şen, "Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir kilit sembolü olarak gözükür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL adres çubuğunu kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https ya da shttp görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal transferlerde ekstra koruma sunuyor. 'Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması' ile finansal işlemlerde sahte siteler ve klavye okuyuculara karşı antivirüs programları tarafından korunmanız gereklidir" açıklaması yaptı.

"Halka açık Wi-Fi noktalarında alışveriş yapmayın"

Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgilerini paylaşılmaması gerektiğini belirten Şen, "Eğer alışveriş yapacaksanız Wi-Fi bağlantısının güvenli olduğundan emin olun. Bağlantı ikonundaki kilit sembolünü arayın. Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenir ve bu da başınıza gelmesini hiç istemeyeceğiniz bir hırsızlığa yol açabilir. Çok fazla soru soranlara dikkat edin. Bazı zararlı yazılımlar çevrimiçi dolduracağınız formlara otomatik olarak satır ekleyebilir. Bir site size haddinden fazla soru soruyorsa, örneğin annenizin kızlık soyadı gibi, alışverişi hemen bırakın" dedi.

"Dijital dünyaya her gün 390 bin zararlı yazılım dahil oluyor"

Koruma yazılımı kullanılmasının gerekli olduğunu söyleyen Şen, "Lisanslı ve proaktif internet güvenliği yazılımları, bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi ve telefonlarınızı bu zararlı yazılımlardan korur. Telefonuma bir şey olmaz demeyin. Mobil telefonlara yönelik siber saldırılarda yoğun artış söz konusu Ayrıca telefonlar çok fazla unutuluyor, kayboluyor ya da çalınıyor. Mobil güvenlik yazılımlarıyla telefonunuzu siber saldırılara karşı koruyabilir, kaybolması durumunda kilitleyebilir, hatta kötü ellere geçmesin diye verilerinizi uzaktan silebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
Elon Musk’ın roketi Los Angeles’ı aydınlattı
Elon Musk’ın roketi Los Angeles’ı aydınlattı
Kızıl dev yıldızın yüzeyindeki dev balon hücreleri görüntülendi
Kızıl dev yıldızın yüzeyindeki dev balon hücreleri görüntülendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim