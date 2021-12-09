Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Uzmanlardan kritik uyarı: Sahte reklamlara dikkat!

Uzmanlar, internet dolandırıcılarının yeni hedefi olan gençlerin sahte reklamlara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

09 Aralık 2021 Perşembe 21:23
0 Okunma
Uzmanlardan kritik uyarı: Sahte reklamlara dikkat!
banner108

İnternet dolandırıcıları her geçen gün yeni yöntemler icat ederek, sosyal medya kullanıcısı yurttaşları hedefe almaya devam ediyor. Dijital pazarlama alanlarına da nüfuz eden dolandırıcılar, sosyal medya kullanıcılarını, sahte reklamlarla tuzağına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarını reklamlara ve çekilişlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. 

Özellikle gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı mecralarda faaliyet gösteren dolandırıcılar, sahte reklamlarla, çekilişlerle ve kolay yoldan para kazanma fırsatı sunan 'uzman' sayfalarıyla, kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor. 

"GOOGLE'DAN ARIYORUM"

Dijital pazarlama uzmanları, dolandırıcıların her türlü yola başvurduğunu kaydederek, kullanıcıları, kendilerine ‘Google veya Facebook’tan arıyoruz’ şeklinde gelen aramalara itibar etmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

"İKİ ADIMLI DOĞRULAMA" ÖNERİSİ

Dijital fotoğraf paylaşımı uygulamalarında yaşanan hesap hırsızlıklarının son dönemde artması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu. Uzmanlar bu tarz olaylara ilişkin önlem olarak "İki adımlı doğrulama" yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomotiv devinden flaş kadar!
Otomotiv devinden flaş kadar!
Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı
Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim