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WeChat dünyanın en popüler kimlik uygulaması olmak üzere

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Tek bir uygulama altında onlarca işlemi birleştiren, 980 milyon kullanıcısı olan ‘Çin'in Whatsapp'ı' WeChat, ülkenin resmi sanal kimlik kartı haline geliyor.

29 Aralık 2017 Cuma 15:46
WeChat dünyanın en popüler kimlik uygulaması olmak üzere
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Popüler sosyal medya ağı WeChat, Çin'in ilk resmi sanal kimlik sistemi olmak üzere. Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Guangzhou yetkilileri, WeChat uygulamasına sahip bir telefonları olduğu sürece bölge sakinlerinin kimlik kartlarını getirmelerine gerek kalmadığını duyurdu.

Pilot uygulama başarılı olursa yeni sanal kimlik kartı gelecek ay ülke çapında kullanılmaya başlanacak. Deneme 25 Aralık'ta başladı ve 1 gün içinde 30 binden fazla kişi WeChat kimlik kartlarını almak için kaydoldu.

Yeni teknolojiyi kullanmak isteyenler, kimlik kartlarının dijital bir kopyasına erişmek için yüz tanıma işlevi aracılığıyla devlet ağına giriş yapacaklar. Vatandaşlar daha sonra konaklama, uçuş gibi diğer işlemler için telefonlarından ‘ağ kartını' görüntüleyebilecek.

KİMLİK HIRSIZLIĞINI AZALTACAK

Bir telefon uygulamasına kimlik kartı eklemek, basılı haldeki kimliği kaybetmek ya da bir işlem için gerekli olduğunda unutmak gibi sorunları ortadan kaldıracak.

Sanal kimlik, WeChat'ın sahibi Tencent şirketi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'yla birlikte geliştirildi.

Kullanıcının kimlik kartına ulaşmasına ancak yüz tanıma sistemiyle izin vereceği için, yazılımın ülkede önemli bir sorun haline gelen kimlik hırsızlığını azaltması bekleniyor. Ancak kullanıcıların bilgilerini koruma konusunda Tencent şirketinin muadilleri olan diğer sosyal medya devlerinden daha kötü performans gösterdiği belirtiliyor. Çin basınının aktardığı bilgilere göre bu nedenle hem devlet online kimlik hırsızlığına karşı büyük bir kampanya başlatmış durumda hem de şirket güvenlik önlemlerini artırıyor.

‘HER ŞEYİ YAPABİLEN' UYGULAMA

Çin'in en popüler mesajlaşma uygulaması olan WeChat ilk yıllarda Whatsapp'a benzer bir işleve sahipti. Ancak son zamanlarda sohbet ve sesli aramanın ötesinde, alışveriş hizmetleri, mobil ödeme gibi pek çok özelliği bir araya topladı. ‘Hepsi bir arada' uygulama, yemek sipariş etmekten fatura ödemeye kadar pek çok işlemi basit bir hale getirdi.

WeChat'in Eylül 2017 sonuna gelindiğinde 980 milyon kullanıcıya ulaştığı ve bu sayının kısa bir süre içinde 1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Çin 1 milyar 41 milyon nüfusa sahip.

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