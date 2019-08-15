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WhatsApp'a iki yeni özellik birden

1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcılarını iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:37
WhatsApp'a iki yeni özellik birden

  • Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web sürümü 'WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleri ile gündemde.

  • Getirilen özelliklerden ilki sayesinde sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcıların beğenisine sunulacak.

  • Önümüzdeki günlerde kullanıma girmesi beklenen ikinci özellik ise fotoğrafları bir albüm haline getirmeye ve bu albümü kolay bir şekilde karşı tarafa göndermeyi sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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