WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik silinen mesajlar

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.

Bu haber kullanıcılar tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken şimdi bambaşka bir özelliğin yolda olduğu iddia edildi.

İddialara göre geliştiriciler, bir gün sonra kendi kendine yok olacak mesajlar için kolları sıvamış durumda.

WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre bu hafta WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız. Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.

Bu haberden kısa bir süre sonra ise 24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.

WABetaInfo tarafından sızdırılan haber, Snapchat‘in oldukça popüler olan bu özelliğinin WhatsApp’a taşındığını vurguluyor. Yakında yayınlanması muhtemel gözüken fonksiyon, isteğe bağlı bir şekilde çalışacak.

WABetaInfo’nun Twitter hesabı üzerinden duyurduğu haber şu şekilde teknoloji meraklılarıyla paylaşıldı: “WhatsApp, mesajları 24 saat sonra kaybolacak şekilde ayarlama özelliğini test ediyor,”

WhatsApp geçen sene Süreli Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı.

Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar’ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.

Ancak test aşamalarına geçilmiş olmasına rağmen özellikten bir anda tümüyle vazgeçilme ihtimali de her zaman için söz konusu…