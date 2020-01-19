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WhatsApp çöktü mü?

Dünyanın en çok popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bazı kullanıcılar sorun yaşıyor. iPhone ve android telefon kullanıcıları şu anda WhatsApp’tan fotoğraf gönderip alamıyor. Aynı şekilde ses kayıtları ve videolar da karşı tarafa ulaşmıyor. Peki Whatsapp çöktü mü?

19 Ocak 2020 Pazar 16:18
WhatsApp çöktü mü?

Whatsapp’ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. WhatsApp’ta mesaj gönderiminde an itibari ile sorun yaşanmasa da video, fotoğraf ve ses kaydı gönderilemiyor.

Whatsapp’ta fotoğraflar indirme sorunu yaşanıyor

Kullanıcılar karşı tarafa video, fotoğraf ve ses kaydı gönderdiklerinde karşı tarafa iletildiğini görüyor fakat karşı taraf video, fotoğraf ve ses kaydını açamıyor.

SORUN NE ZAMAN DÜZELİR?

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Konu ile ilgili WhatsApp’tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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