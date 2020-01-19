WhatsApp çöktü mü?

Whatsapp’ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. WhatsApp’ta mesaj gönderiminde an itibari ile sorun yaşanmasa da video, fotoğraf ve ses kaydı gönderilemiyor.

Whatsapp’ta fotoğraflar indirme sorunu yaşanıyor

Kullanıcılar karşı tarafa video, fotoğraf ve ses kaydı gönderdiklerinde karşı tarafa iletildiğini görüyor fakat karşı taraf video, fotoğraf ve ses kaydını açamıyor.

SORUN NE ZAMAN DÜZELİR?

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Konu ile ilgili WhatsApp’tan henüz bir açıklama yapılmadı.